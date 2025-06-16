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Обрано голову Крюківського районного суду Кременчука

13:27, 16 червня 2025
Суд очолила Діана Зоріна.
Обрано голову Крюківського районного суду Кременчука
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У понеділок, 16 червня,  відбулися збори суддів Крюківського районного суду м. Кременчука. На порядок денний зборів було винесено питання щодо обрання голови суду. Про це повідомляє пресслужба судової установи. 

За результатами таємного голосування, більшістю голосів на посаду голови Крюківського районного суду м. Кременчука було обрано Діану Зоріну.

Раніше ми писали, що обрано голову Господарського суду Львівської області.

Також обрано голову Тисменицького райсуду Івано-Франківської області.

Ще було обрано голову Дунаєвецького райсуду Хмельницької області.

Крім цього, обрали голову Франківського районного суду Львова

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