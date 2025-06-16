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У Києві розікрали майже 1 млн грн під час ремонту дороги

18:26, 16 червня 2025
Посадовицю КП «Київтеплоенерго» підозрюють у службовій недбалості.
У Києві розікрали майже 1 млн грн під час ремонту дороги
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У Києві правоохоронці повідомили про підозру у службовій недбалості начальниці відділу з кошторисної роботи КП «Київтеплоенерго».

Як повідомила Київська міська прокуратура, що КП «Київтеплоенерго» та приватне підприємство уклали договір на відновлення асфальту в місцях, де проводили ремонт тепломереж та після його закінчення потрібно було відновити покриття. Загальна сума угоди становила 10 млн гривень.

Зазначається, що при цьому підозрювана не забезпечила проведення моніторингу вартості подібних робіт та матеріалів, внаслідок чого комунальне підприємство закупило будівельні матеріали за завищеними цінами.

Відповідно до висновків проведених експертиз, КП «Київтеплоенерго» переплатило за вказаним договором близько 1 млн гривень, чим територіальній громаді Києва завдано збитків на цю суму.

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Київ дороги

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