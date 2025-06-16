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Володимир Зеленський вніс подання про призначення Генпрокурором Руслана Кравченка

11:25, 16 червня 2025
Керівник Податкової служби Руслан Кравченко стане новим Генеральним прокурором.
Володимир Зеленський вніс подання про призначення Генпрокурором Руслана Кравченка
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Президент Володимир Зеленський вніс подання призначення Генпрокурором очільника Податкової служби Руслана Кравченка.

Про це повідомив спікер Руслан Стефанчук.

«Відповідно до пункту 11 частини першої статті 106 та частини третьої статті 131-1 Конституції України до Верховної Ради України надійшло подання Президента України Володимира Зеленського про надання згоди на призначення КРАВЧЕНКА Руслана Андрійовича на посаду Генерального прокурора», зазначив він.

Верховна Рада розгляне це подання на одному із найближчих пленарних засідань.

Автор: Наталя Мамченко

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податкова Генеральний прокурор України Володимир Зеленський

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Володимир Зеленський вніс подання про призначення Генпрокурором Руслана Кравченка

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