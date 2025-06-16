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Amazon инвестирует 13 миллиардов долларов в ИИ и технологическую инфраструктуру Австралии

14:40, 16 июня 2025
Центры обработки данных Amazon будут включать в себя передовые сетевые возможности, возможности хранения данных и аналитики.
Amazon инвестирует 13 миллиардов долларов в ИИ и технологическую инфраструктуру Австралии
Фото: licdn.com
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Компания Amazon инвистирует 20 миллиардов австралийских долларов (13 млн долларов США) в технологическую и искусственно-интеллектуальную инфраструктуру Австралии. Об этом сообщает Proactiveinvestors.

Пятилетние инвестиции направлены на укрепление позиций Австралии как мирового лидера в области искусственного интеллекта и облачных технологий за счет расширения инфраструктуры центров обработки данных в Сиднее и Мельбурне, что станет серьезным стимулом для цифровой экономики страны.

«Эти значительные инвестиции предоставят австралийской промышленности возможность воспользоваться революционными возможностями, предоставляемыми искусственным интеллектом», — сказал премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе.

Центры обработки данных Amazon, которые будут включать в себя передовые сетевые возможности, возможности хранения данных и аналитики, помогут австралийским предприятиям внедрять инновации и масштабироваться с помощью первоклассных технологий искусственного интеллекта и облачных технологий.

Премьер-министр заявил, что расширение AWS напрямую поддержит австралийское видение повышения производительности посредством инноваций в области ИИ. Ранее правительство Австралии прогнозировало, что ИИ и автоматизация могут вносить до 600 миллиардов долларов инвестиций в ВВП страны к 2030 году.

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искусственный интеллект ИИ Австралия

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