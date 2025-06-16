Amazon інвестує 13 мільярдів доларів у штучний інтелект та технологічну інфраструктуру Австралії

Центри обробки даних Amazon включатимуть передові мережеві можливості, можливості зберігання даних та аналітики.

Фото: licdn.com

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Компанія Amazon інвестує 20 мільярдів австралійських доларів (13 мільйонів доларів США) у технологічну та штучно-інтелектуальну інфраструктуру Австралії. Про це повідомляє Proactiveinvestors.

П’ятирічні інвестиції спрямовані на зміцнення позицій Австралії як світового лідера у сфері штучного інтелекту та хмарних технологій шляхом розширення інфраструктури центрів обробки даних у Сіднеї та Мельбурні, що стане серйозним стимулом для цифрової економіки країни.

«Ці значні інвестиції нададуть австралійській промисловості можливість скористатися революційними можливостями, які надає штучний інтелект», — сказав прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албанізі.

Центри обробки даних Amazon, які включатимуть передові мережеві можливості, можливості зберігання даних та аналітики, допоможуть австралійським підприємствам впроваджувати інновації та масштабуватися за допомогою передових технологій штучного інтелекту та хмарних рішень.

Прем’єр-міністр заявив, що розширення AWS безпосередньо підтримає бачення Австралії щодо підвищення продуктивності завдяки інноваціям у сфері ШІ. Раніше уряд Австралії прогнозував, що штучний інтелект та автоматизація можуть внести до 600 мільярдів доларів інвестицій у ВВП країни до 2030 року.

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