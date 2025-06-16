Практика судів
  1. В Україні

Пенсії в Україні — кому стаж зарахується у подвійному розмірі

14:22, 16 червня 2025
Українці, які працюють у складних, небезпечних або екстремальних умовах, можуть отримати подвійний стаж.
Пенсії в Україні — кому стаж зарахується у подвійному розмірі
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні окремі категорії громадян можуть претендувати на зарахування подвійного стажу для призначення пенсії, що дозволяє зараховувати два роки стажу за кожен рік роботи на спеціальних посадах.

Ця пільга застосовується до професій, які передбачають працю в складних, небезпечних чи екстремальних умовах.

За даними Пенсійного фонду, така можливість стосується:

  • роботи в особливо шкідливих умовах праці, пов’язаних із впливом високих рівнів шуму, вібрації, токсичних речовин або радіації;
  • підземних робіт: на шахтах, рудниках, метрополітенах, на будівництві чи обслуговуванні підземних комунікацій;
  • роботи в екстремальних кліматичних умовах: на Крайній Півночі, у високогір’ях або інших територіях з несприятливим кліматом;
  • окремих видів військової служби: в умовах бойових дій, антитерористичних операцій або на інших особливо небезпечних завданнях;
  • медперсоналу, який задіяний у медичній закладах з високим рівнем ризику: інфекційні лікарні, психіатричні заклади тощо;
  • роботи на флоті, яка пов’язана з довготривалими рейсами;
  • робота в зоні надзвичайної ситуації: на ліквідації наслідків аварій, катастроф або стихійних лих.

Таким чином, представники окремих професій матимуть змогу піти на пенсію раніше встановленого терміну.

Щоб скористатися цією можливістю, особа повинна надати офіційні документи, що підтверджують відповідний вид діяльності, наприклад, записи в трудовій книжці.

Якщо в трудовій книжці таких даних немає, для підтвердження спеціального стажу можна використовувати довідки, видані підприємствами, установами, організаціями чи їхніми правонаступниками.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

пенсія пенсія в Україні

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Суди обмежують водіїв у праві керування авто на вимогу ТЦК, коли місце перебування військовозобов’язаного невідомо

Поліція не змогла доставити чоловіка, а повістка і вимога ТЦК повернулися у зв’язку з відсутністю за місцем проживання – суд виніс рішення про тимчасове обмеження у праві керування.

Повернення виконавчого документа стягувачу у зв’язку з відсутністю у боржника майна не є підставою для виключення відомостей з Єдиного реєстру боржників

Підстави для виключення відомостей з Єдиного реєстру боржників є вичерпними і повернення документа через відсутність майна до них не належить.

У помічника судді ВАКС вдома виявили «прослушку» — що відомо

Хто та навіщо намагався негласно збирати інформацію стосовно помічника судді Антикорупційного суду, поки що невідомо

Руслан Кравченко стане новим Генеральним прокурором: що про нього відомо

Руслан Кравченко тривалий час працював в органах прокуратури та був кандидатом на посаду директора НАБУ.

Володимир Зеленський вніс подання про призначення Генпрокурором Руслана Кравченка

Керівник Податкової служби Руслан Кравченко стане новим Генеральним прокурором.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віталій Катющенко
    Віталій Катющенко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Євген Мацький
    Євген Мацький
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду