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В Індії обвалився міст у туристичній зоні: є загиблі, понад 30 — травмовані

14:03, 16 червня 2025
Трагедія сталася у штаті Махараштра, коли на конструкції перебували десятки туристів.
В Індії обвалився міст у туристичній зоні: є загиблі, понад 30 — травмовані
Джерело фото: AP
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У неділю, 15 червня, в західному індійському штаті Махараштра стався обвал залізного мосту через річку, внаслідок чого загинули щонайменше двоє людей, ще 32 отримали травми. Як вказує АР з посиланням на місцеву владу, трагедія трапилася в районі Кундала, округа Пуне — популярному місці відпочинку.

Вказується, що щонайменше шестеро постраждалих перебувають у критичному стані. Відомо, що під час обвалу на мості перебували десятки туристів — багато хто з них впав у розбурхану річку.

Посадовці також повідомили, що шістьох осіб вдалося врятувати, однак кількох людей досі шукають — їх могло віднести течією. На місці триває масштабна пошуково-рятувальна операція за участю Національних сил реагування на катастрофи та інших спецпідрозділів.

За інформацією агентства Press Trust of India, хоча на момент трагедії дощу не було, напередодні в регіоні пройшли сильні зливи, які підняли рівень води в річці.

У 2022 році в штаті Гуджарат стався один із наймасштабніших обвалів за останні роки — тоді внаслідок руйнування підвісного мосту загинуло щонайменше 132 людини.

Джерело фото: AP

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Індія

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