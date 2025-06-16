В Індії обвалився міст у туристичній зоні: є загиблі, понад 30 — травмовані

У неділю, 15 червня, в західному індійському штаті Махараштра стався обвал залізного мосту через річку, внаслідок чого загинули щонайменше двоє людей, ще 32 отримали травми. Як вказує АР з посиланням на місцеву владу, трагедія трапилася в районі Кундала, округа Пуне — популярному місці відпочинку.
Вказується, що щонайменше шестеро постраждалих перебувають у критичному стані. Відомо, що під час обвалу на мості перебували десятки туристів — багато хто з них впав у розбурхану річку.
Посадовці також повідомили, що шістьох осіб вдалося врятувати, однак кількох людей досі шукають — їх могло віднести течією. На місці триває масштабна пошуково-рятувальна операція за участю Національних сил реагування на катастрофи та інших спецпідрозділів.
За інформацією агентства Press Trust of India, хоча на момент трагедії дощу не було, напередодні в регіоні пройшли сильні зливи, які підняли рівень води в річці.
У 2022 році в штаті Гуджарат стався один із наймасштабніших обвалів за останні роки — тоді внаслідок руйнування підвісного мосту загинуло щонайменше 132 людини.
Джерело фото: AP
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