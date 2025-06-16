В Индии обрушился мост в туристической зоне: есть погибшие, более 30 – травмированы

Трагедия произошла в штате Махараштра, когда на конструкции находились десятки туристов.

Источник фото: AP

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В воскресенье, 15 июня, в западном индийском штате Махараштра произошло обрушение железного моста через реку, в результате чего погибли по меньшей мере два человека, ещё 32 получили травмы. Как сообщает AP со ссылкой на местные власти, трагедия произошла в районе Кундала, округа Пуна — популярном месте отдыха.

Отмечается, что по меньшей мере шестеро пострадавших находятся в критическом состоянии. Известно, что во время обрушения на мосту находились десятки туристов — многие из них упали в бурную реку.

Чиновники также сообщили, что шестерых человек удалось спасти, однако несколько человек до сих пор разыскивают — их могло унести течением. На месте продолжается масштабная поисково-спасательная операция с участием Национальных сил реагирования на катастрофы и других спецподразделений.

По информации агентства Press Trust of India, несмотря на то, что на момент трагедии дождя не было, накануне в регионе прошли сильные ливни, которые подняли уровень воды в реке.

В 2022 году в штате Гуджарат произошло одно из самых масштабных обрушений за последние годы — тогда в результате разрушения подвесного моста погибло не менее 132 человек.

Источник фото: AP

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