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Пенсии в Украине — кому стаж засчитается в двойном размере

14:22, 16 июня 2025
Украинцы, работающие в сложных, опасных или экстремальных условиях могут получить двойной стаж.
Пенсии в Украине — кому стаж засчитается в двойном размере
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В Украине отдельные категории граждан могут претендовать на зачисление двойного стажа для назначения пенсии, что позволяет учитывать два года стажа за каждый год работы на специальных должностях.

Эта льгота применяется к профессиям, которые предполагают работу в сложных, опасных или экстремальных условиях.

По данным Пенсионного фонда, такая возможность касается:

  • работы в особо вредных условиях труда, связанных с воздействием высокого уровня шума, вибрации, токсичных веществ или радиации;
  • подземных работ: на шахтах, рудниках, в метрополитенах, на строительстве или обслуживании подземных коммуникаций;
  • работы в экстремальных климатических условиях: на Крайнем Севере, в высокогорьях или других территориях с неблагоприятным климатом;
  • отдельных видов военной службы: в условиях боевых действий, антитеррористических операций или на других особо опасных заданиях;
  • медперсонала, задействованного в медицинских учреждениях с высоким уровнем риска: инфекционные больницы, психиатрические заведения и т. п.;
  • работы на флоте, связанной с длительными рейсами;
  • работы в зоне чрезвычайной ситуации: при ликвидации последствий аварий, катастроф или стихийных бедствий.

Таким образом, представители отдельных профессий смогут выйти на пенсию раньше установленного срока. Чтобы воспользоваться этой возможностью, лицо должно предоставить официальные документы, подтверждающие соответствующий вид деятельности, например, записи в трудовой книжке.

Если в трудовой книжке таких данных нет, для подтверждения специального стажа можно использовать справки, выданные предприятиями, учреждениями, организациями или их правопреемниками.

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