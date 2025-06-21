В Винницкой области судили мужчину, который убил пенсионерку за 6500 гривен

Мужчина с неснятой и непогашенной судимостью, время от времени помогавший 88-летней пенсионерке по хозяйству, пришел к ней одолжить деньги, но когда получил не все, что хотел, накинулся на женщину и убил.

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В Винницкой области судили 61-летнего мужчину за умышленное убийство пенсионерки. Об этом сообщает областная прокуратура.

Мужчина, имея не снятую и не погашенную судимость, пришел к 88-летней пенсионерке, которой он иногда помогал по хозяйству, одолжить деньги. Женщина дала ему 1000 грн, а остальное положила на стол под скатерть.

Желая получить все средства, обвиняемый задушил женщину, а тело выбросил в колодец. Продолжая свою преступную деятельность, направленную на незаконное завладение имуществом потерпевшей, действуя умышленно, зная место хранения денежных средств женщины, похитил 6500 грн, которыми распорядился по своему усмотрению.

Суд назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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