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Налоговики объяснили, предусмотрена ли ответственность за неверно составленную платежку для уплаты налогов

20:51, 21 июня 2025
Налоговая служба разъяснила, наступает ли ответственность за неправильно оформленную платежку при уплате налогов.
Налоговики объяснили, предусмотрена ли ответственность за неверно составленную платежку для уплаты налогов
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Налоговая служба в Луганской области рассказывает, предусмотрена ли ответственность за неверно составленную платежку для уплаты налогов.

Отмечается, что приказом Минфина от 22.03.2023 №148 утвержден Порядок заполнения реквизита «Назначение платежа» платежной инструкции при уплате (взыскании) налогов, сборов, таможенных, других платежей, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, внесение также в случае их возвращения.

Пунктом 2 разд. ІІ Порядка №148, определено, что при уплате налогов, сборов на бюджетные счета плательщик в реквизите «Назначение платежа» платежной инструкции заполняет следующие поля:

Код вида уплаты;

"Дополнительная информация записи".

В поле «Код вида уплаты» плательщик заполняет код вида уплаты, определенный Перечнем кодов видов уплаты, используемых плательщиками, согласно приложению 1 к Порядку №148.

В поле «Дополнительная информация записи» плательщик заполняет информацию о переводе средств в произвольной форме. Субъекты хозяйствования, которые проводят хозяйственную деятельность на основании лицензии и/или специального разрешения, указывают информацию относительно отчетного (налогового) периода, за который уплачиваются налоговые обязательства, и разрешительного документа (вид разрешительного документа, номер, дата).

В случае если плательщиком при уплате налогов, сборов, платежей и единого взноса, администрируемых ГНС, на бюджетные/небюджетные счета в реквизите «Назначение платежа» платежной инструкции не указан или указан код вида уплаты, отсутствующий в приложении 1 к настоящему Порядку, считается, что плательщик уплатил уплаты 101.

В то же время, законодательством не предусмотрена ответственность налогоплательщиков в случае неверного заполнения полей Код вида уплаты или Дополнительная информация записи реквизита Назначение платежа платежной инструкции.

Наряду с этим, Порядок №148 не содержит норм о возможности исправления плательщиком неверного заполнения реквизита «Назначение платежа» платежной инструкции.

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