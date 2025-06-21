Практика судів
  1. В Україні

На Черкащині затримали військовослужбовця ТЦК, який збив велосипедистку та зник з місця події

13:57, 21 червня 2025
У ТЦК зробили заяву щодо ДТП за участі військовослужбовця центру комплектування у місті Звенигородка.
На Черкащині затримали військовослужбовця ТЦК, який збив велосипедистку та зник з місця події
Фото: apostrophe.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У місті Звенигородка Черкаської області 19 червня сталася дорожньо-транспортна пригода за участі військовослужбовця ТЦК.

Як повідомив Черкаський обласний ТЦК, водій автомобіля «Volkswagen Passat» на вулиці В’ячеслава Чорновола у місті Звенигородка здійснив наїзд на 54-річну велосипедистку та зник з місця події. Жінку з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні.

Правоохоронці встановили особу та місцезнаходження керманича і затримали його.

Слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 286-1 та 135 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до восьми років. У суді вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

«За даним фактом проводиться службове розслідування. Черкаський ОТЦК та СП надає необхідну інформацію для органів національної поліції з метою невідворотності покарання для військовослужбовця.

Приносимо щирі вибачення потерпілій щодо ситуації, яка сталася. Ми глибоко шкодуємо про інцидент та бажаємо жінці якнайшвидшого одужання», - заявили у ТЦК.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ДТП Черкаси військовослужбовці ТЦК

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Очна освіта – лише за умови обов’язкових щеплень: Кабмін зазначає, що у країнах ЄС для батьків є навіть штрафи за відмову від вакцинації дітей

Законопроект про обов’язковість вакцинації для відвідування закладів освіти було розроблено за участі міжнародних фахівців в сфері захисту населення від інфекційних хвороб.

У 2024 році за збут та зберігання наркотиків засуджено більше 1500 військовослужбовців – дослідження

Кількість військових, засуджених за збут та зберігання наркотичних речовин значно зросла у порівнянні з 2022 роком.

В АРМА підвищать посадові оклади — скільки будуть платити радникам і помічникам

«Голий» посадовий оклад помічників та радників в АРМА буде складати близько 70 тисяч грн, голови АРМА після відбору за участі міжнародних експертів – від 133 тисяч грн.

Військовослужбовців з вищою психологічною чи медичною освітою заборонять призначати на посади, не пов’язані з медслужбою – Зеленський підписав указ

Зеленський заборонив призначати на військові посади, не пов’язані з медичною службою, військовослужбовців з вищою освітою психологів, медиків, фармацевтів, реабілітологів.

Депутати пропонують залишити у паспортах-книжечках, які ще видаються за рішенням суду, лише українську мову

Також пропонується визнати таким, що втратило чинність Положення про паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Юрій Чопко
    Юрій Чопко
    суддя Господарського суду Тернопільської області