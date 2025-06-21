На Черкащині затримали військовослужбовця ТЦК, який збив велосипедистку та зник з місця події

У ТЦК зробили заяву щодо ДТП за участі військовослужбовця центру комплектування у місті Звенигородка.

Фото: apostrophe.ua

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У місті Звенигородка Черкаської області 19 червня сталася дорожньо-транспортна пригода за участі військовослужбовця ТЦК.

Як повідомив Черкаський обласний ТЦК, водій автомобіля «Volkswagen Passat» на вулиці В’ячеслава Чорновола у місті Звенигородка здійснив наїзд на 54-річну велосипедистку та зник з місця події. Жінку з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні.

Правоохоронці встановили особу та місцезнаходження керманича і затримали його.

Слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 286-1 та 135 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до восьми років. У суді вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

«За даним фактом проводиться службове розслідування. Черкаський ОТЦК та СП надає необхідну інформацію для органів національної поліції з метою невідворотності покарання для військовослужбовця.

Приносимо щирі вибачення потерпілій щодо ситуації, яка сталася. Ми глибоко шкодуємо про інцидент та бажаємо жінці якнайшвидшого одужання», - заявили у ТЦК.

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