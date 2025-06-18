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Спецпредставитель США по вопросам Украины Кит Келлог планирует посетить Беларусь, чтобы встретиться с Лукашенко, — Reuters

08:13, 18 июня 2025
По данным источников, поездка рассматривается как потенциальный шаг к началу мирных переговоров по прекращению войны РФ против Украины.
Спецпредставитель США по вопросам Украины Кит Келлог планирует посетить Беларусь, чтобы встретиться с Лукашенко, — Reuters
Фото: Getty Images
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Специальный представитель США по вопросам Украины Кит Келлог в ближайшие дни планирует посетить Беларусь, чтобы встретиться с самопровозглашённым президентом Александром Лукашенко. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на четыре источника.

Официально информация о визите не обнародована.

«Точная повестка встречи пока неизвестна. Хотя Келлог в частных беседах описывал поездку как шаг, который может способствовать началу мирных переговоров, направленных на прекращение войны РФ против Украины», — отмечает агентство со ссылкой на своих собеседников.

Госдеп США и посольство Беларуси в Вашингтоне отказались от комментариев. Келлог и Белый дом не ответили на запросы о комментариях.

«Планирование таких поездок требует тщательных переговоров, и возможно, что поездку могут отменить или перенести в последний момент», — говорится в материале.

Издание добавляет: если это произойдет, Келлог станет самым высоким американским чиновником, посетившим Минск за последние годы.

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США Беларусь война Келлог

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