Практика судов
  1. В Украине

21 погибший, более 130 раненых — спасатели извлекли из-под завалов еще 5 тел в Соломенском районе Киева

08:01, 18 июня 2025
Всю ночь продолжались поисковые работы после прямого попадания российской ракеты в многоэтажку.
21 погибший, более 130 раненых — спасатели извлекли из-под завалов еще 5 тел в Соломенском районе Киева
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве из-под завалов разрушенного российской ракетой девятиэтажного дома спасатели извлекли тела ещё 5 погибших. Всего по указанному адресу изъяты тела 17 человек. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Таким образом, количество жертв вражеской атаки по столице возросло до 21.

По данным ГСЧС, поисковые работы на месте российского удара в Соломенском районе продолжались всю ночь без перерыва.

«По состоянию на 07:00 из-под завалов частично разрушенного девятиэтажного дома деблокированы тела ещё 5 погибших», — отметили спасатели.

Поисковые работы продолжаются. По последним данным, всего в украинской столице в результате удара погибли 21 человек, 134 получили ранения.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Россия ударила по многоэтажкам, детсадам, образовательным учреждениям в Киеве. 27 локаций столицы оказались под российским ударом. Российская баллистическая ракета разрушила подъезд 9-этажки в Киеве – людей до сих пор ищут под завалами.

Напомним, министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что во время поисково-спасательных работ могут обнаруживаться части тел, которые изначально фиксируются как отдельные погибшие. Поэтому возникла путаница в данных относительно количества жертв в результате ночного удара России по Киеву 17 июня.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ГСЧС Киев дом ракетный удар

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Если страна применила санкции к РФ, то украинец может одновременно находиться в гражданстве такой страны – законопроект о множественном гражданстве

Кабмин сформирует перечень государств, гражданство которых могут параллельно приобрести украинцы, с учетом того, применяли ли такие государства санкции к РФ.

Порог для уголовной ответственности чиновников за недостоверное декларирование увеличен с 1,5 млн до 2,2 млн грн

Верховная Рада приняла закон, который повысил порог недостоверного декларирования для уголовной ответственности должностных лиц с 1,5 млн до 2,2 млн грн.

«ГБР отнеслось к ВККС без уважения», но Высший совет правосудия решил не обострять конфликт между ВККС и ГБР

Высший совет правосудия так и не получил ответа, сколько времени Государственное бюро расследований планирует расследовать уголовные производства, касающиеся ВККС.

Кабмин опубликовал постановление о группах ПВО, которые смогут использовать собственное оружие и будут иметь право на выплату до 100 тысяч грн

В случае включения члена добровольческого формирования в состав группы ПВО в контракт добровольца обязательно вносится условие о запрете его направления для выполнения боевых или других задач, кроме осуществления мероприятий по ПВО.

Справедливость должна быть и в отношении прокуроров – Руслан Кравченко напомнил депутатам их обещание выровнять прокурорам зарплату

Выровнять прокурорам зарплату можно за счет перевыполненного Налоговой службой плана на 50 млрд грн – будущий Генпрокурор Руслан Кравченко напомнил депутатам их обещание, данное при очередном замораживании прожиточного минимума для расчета окладов прокурорам на уровне 1600 грн.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Микола Мазур
    Микола Мазур
    суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Олександр Сарбей
    Олександр Сарбей
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області