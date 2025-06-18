21 погибший, более 130 раненых — спасатели извлекли из-под завалов еще 5 тел в Соломенском районе Киева

Всю ночь продолжались поисковые работы после прямого попадания российской ракеты в многоэтажку.

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В Киеве из-под завалов разрушенного российской ракетой девятиэтажного дома спасатели извлекли тела ещё 5 погибших. Всего по указанному адресу изъяты тела 17 человек. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Таким образом, количество жертв вражеской атаки по столице возросло до 21.

По данным ГСЧС, поисковые работы на месте российского удара в Соломенском районе продолжались всю ночь без перерыва.

«По состоянию на 07:00 из-под завалов частично разрушенного девятиэтажного дома деблокированы тела ещё 5 погибших», — отметили спасатели.

Поисковые работы продолжаются. По последним данным, всего в украинской столице в результате удара погибли 21 человек, 134 получили ранения.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Россия ударила по многоэтажкам, детсадам, образовательным учреждениям в Киеве. 27 локаций столицы оказались под российским ударом. Российская баллистическая ракета разрушила подъезд 9-этажки в Киеве – людей до сих пор ищут под завалами.

Напомним, министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что во время поисково-спасательных работ могут обнаруживаться части тел, которые изначально фиксируются как отдельные погибшие. Поэтому возникла путаница в данных относительно количества жертв в результате ночного удара России по Киеву 17 июня.

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