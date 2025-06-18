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21 загиблий, понад 130 поранених — рятувальники дістали з-під завалів ще 5 тіл у Соломʼянському районі Києва

08:01, 18 червня 2025
Всю ніч тривали пошукові роботи після прямого влучання російської ракети у багатоповерхівку.
21 загиблий, понад 130 поранених — рятувальники дістали з-під завалів ще 5 тіл у Соломʼянському районі Києва
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У Києві -під завалів зруйнованого російською ракетою 9-поверхового будинку рятувальники дістали тіла ще 5 загиблих. Всього за вказаною адресою вилучено тіла 17 осіб. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Таким чином кількість жертв ворожої атаки по столиці зросла до 21.

За даними ДСНС, пошукові роботи на місці російського удару в Солом'янському районі тривали безперервно всю ніч.

«Станом на 07.00 з-під завалів частково зруйнованого дев’ятиповерхового будинку деблоковано тіла ще 5 загиблих осіб», — зазначили рятувальники.

Пошукові роботи тривають. За останніми даними, загалом в українській столиці внаслідок удару загинула 21 людина, поранення дістали 134.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Росія вдарила по багатоповерхівках, дитсадках, освітніх закладах у Києві. 27 локацій столиці опинилися під російським ударом. Російська балістична ракета зруйнувала під’їзд 9-поверхівки в Києві – людей досі шукають під завалами.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що під час пошуково-рятувальних робіт можуть виявлятися частини тіл, які спершу фіксуються як окремі загиблі. Тому виникла плутанина у даних щодо кількості жертв внаслідок нічного удару Росії по Києву 17 червня.

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ДСНС Київ будинок ракетний удар

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