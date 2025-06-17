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Чи завдадуть США удару по Ірану — Трамп обмірковує рішення в Ситуаційному центрі

22:19, 17 червня 2025
Дональд Трамп усе більше схиляється до використання військових ресурсів США для удару по ядерних об’єктах Ірану і втрачає інтерес до ідеї дипломатичного вирішення для припинення ескалації конфлікту.
Чи завдадуть США удару по Ірану — Трамп обмірковує рішення в Ситуаційному центрі
Фото: GettyImages
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У вівторок, 17 червня, відбувається зустріч президента США Дональда Трампа з командою національної безпеки в Ситуаційному центрі. Про це повідомляє CNN.

«Це відбувається на тлі того, що президент зважує, чи слід США далі втручатися в триваючий конфлікт між Ізраїлем та Іраном. Учора він достроково покинув саміт «Великої сімки» в Канаді, щоб повернутися до Вашингтона», — пише видання.

Зазначається, що понад 30 американських літаків-заправників було перекинуто до регіону за останні кілька днів, щоб підготуватися до можливого рішення Трампа віддати наказ Повітряним силам США про дозаправку ізраїльських винищувачів під час їхніх ударів по Ірану, повідомили CNN два джерела, обізнані з ситуацією.

У свою чергу віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Іран не може мати ядерної зброї.

На запитання, чи наближається президент Дональд Трамп до ухвалення рішення про наступальні дії проти Ірану, Венс відповів: «Я вважаю, що президент чітко дає зрозуміти американському народові й усьому світові, що його політика полягає в тому, що Іран не може мати ядерної зброї, і частиною цього є заборона на збагачення на їхній території».

Венс додав, що «у президента є багато різних варіантів для досягнення кінцевої мети політики», зазначивши, що адміністрація наразі «намагається пояснити, чому це важливо для американського народу, чому це важливо для президента Сполучених Штатів, і ми будемо продовжувати це робити».

Також CNN з посиланням на свої джерела додає, що Дональд Трамп усе більше схиляється до використання військових ресурсів США для удару по ядерних об’єктах Ірану і втрачає інтерес до ідеї дипломатичного врегулювання ситуації.

Зазначається, що нова, жорсткіша лінія є суттєвим зрушенням у позиції Трампа, хоча джерела вказують, що він усе ще відкритий до дипломатичного рішення — якщо Іран піде на серйозні поступки.

За даними Sky News, військові США перекидають більше винищувачів на Близький Схід і подовжують розгортання інших бойових літаків. Серед них — винищувачі F-16, F-22 і F-35.

При цьому двоє посадовців підкреслили оборонний характер цього розгортання.

Четверте джерело повідомило, що США можуть також направити до Східного Середземномор’я бойові кораблі, здатні збивати балістичні ракети.

Наразі Сполучені Штати вже мають значну військову присутність у регіоні — майже 40 000 військовослужбовців, зокрема системи протиповітряної оборони, винищувачі та кораблі, здатні виявляти й знищувати ворожі ракети.

У Білому домі додають, що Трамп дасть коментарі одразу після засідання Ради національної безпеки США.

Нагадаємо, Дональд Трамп вимагає безумовної капітуляції від Ірану.

Раніше повідомлялося, що Ізраїль готує нові удари по Ірану, а США посилюють військову присутність.

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США Іран Ізраїль

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