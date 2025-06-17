Дональд Трамп розглядає можливість удару по ядерних обʼєктах Ірану — ЗМІ

Дональд Трамп розглядає варіант удару по підземному заводу збагачення урану у Фордо.

Фото: Getty Images

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Президент США Дональд Трамп обмірковує варіант удару по ядерних обʼєктах Ірану на тлі загострення з Ізраїлем. Про це повідомляють телеканал СNN та видання Axios з посиланням на свої джерела.

Зазначається, що Трамп серйозно розглядає можливість завдання ударів США по іранських ядерних об'єктах, особливо по підземному заводу збагачення урану у Фордо.

Це питання стане предметом обговорень під час наради в Ситуаційній кімнаті у вівторок.

У Білому Домі зазначають, що Трамп дасть коментарі відразу після засідання Ради безпеки США.

Як повідомили CNN дві офіційні особи, президент США відкидає ідею дипломатичного рішення для припинення ескалації конфлікту.

У свою чергу Axios з посиланням на двох ізраїльських посадовців повідомляє, що прем'єр-міністр Ізраїою Біньямін Нетаньягу і далі вважають, що Трамп, імовірно, вступить у війну проти Ірану найближчими днями.

Досі президент США публічно заявляв про бажання допомогти «укласти угоду» між Іраном та Ізраїлем і відновити переговори з Тегераном щодо іранським ядерної програми.

Нагадаємо, Дональд Трамп вимагає безумовної капітуляції від Ірану.

Раніше повідомлялося, що Ізраїль готує нові удари по Ірану, а США посилюють військову присутність.

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