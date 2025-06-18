Якщо країна застосувала санкції до РФ, то українець може одночасно перебувати у громадянстві такої країни – законопроект про множинне громадянство

Кабмін сформує перелік держав, громадянство яких можуть паралельно набути українці, з урахуванням того, чи застосовували такі держави санкції до РФ.

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Легальність множинного громадянства буде залежати від переліку держав, які встановить Кабмін. Ризик втрати громадянства України – також від цього списку уряду.

Так, Верховна Рада 18 червня готується прийняти в цілому як закон законопроект 11469 про множинне громадянство, але питання визнання кількох громадянств буде залежати від того, чи це громадянство держави, внесеної до списку Кабміну – а він формуватиме список на власний розсуд. При цьому, законопроект не визначає, як часто Кабмін може змінювати перелік таких країн.

Законопроект передбачає, що держави, громадяни яких набувають громадянство України у спрощеному порядку, визначаються Кабміном на підставі затвердженого ним порядку. При визначенні цього списку держав Кабмін враховує:

членство держави в Європейському Союзі

застосування державою санкцій у зв’язку із збройною агресією проти України.

До закону вводиться стаття 5-1 «Визнання випадків множинного громадянства (підданства)».

Відповідно до неї наявність у громадянина України громадянства іншої держави визнається у таких випадках:

набуття громадянином України громадянства держав, громадяни яких набувають громадянство України у спрощеному порядку (тобто, держав, які належать до встановленого Кабміном списку – прим. ред.)

набуття громадянства України у спрощеному порядку, передбаченому статтею 10-1 цього Закону, іноземцями, які є громадянами держав, громадяни яких набувають громадянство України у спрощеному порядку (тобто, належать до списку Кабміну – прим. ред.);

одночасне набуття дитиною за народженням громадянства України та громадянства (підданства) іншої держави чи держав;

набуття дитиною, яка є громадянином України, громадянства (підданства) своїх усиновлювачів унаслідок усиновлення її іноземцями;

автоматичне набуття громадянином України іншого громадянства (підданства) унаслідок одруження з іноземцем;

автоматичне набуття громадянином України, який досяг повноліття, іншого громадянства (підданства) унаслідок застосування законодавства про громадянство іноземної держави, якщо такий громадянин України не отримав документ, що підтверджує наявність у нього громадянства (підданства) іншої держави.

Громадянин України, який одночасно є громадянином держави, що включена до списку Кабміну, може вийти з громадянства України за його клопотанням у іноземній державі, громадянином якої він є незалежно від місця його проживання.

Вихід з громадянства України є необов'язковим для громадянина України, який набув громадянство держави, що належить до списку Кабміну.

Добровільне набуття громадянином України громадянства держави, яка не включена до списку Кабміну, буде підставою для втрати громадянства України.

Так, згідно законопроекту підставами для втрати громадянства України є, крім добровільного набуття громадянином України громадянства РФ також:

1) добровільне набуття громадянства держави, громадяни якої не можуть набути громадянство України у спрощеному порядку, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття.

Добровільним набуттям вважаються всі випадки, коли громадянин України для набуття громадянства іншої держави звернувся із заявою чи клопотанням про таке набуття відповідно до порядку, встановленого національним законодавством іншої держави.

Не вважається добровільно набутим на тимчасово окупованій території України громадянство РФ, у тому числі якщо набуття такого громадянства вимагало звернення із заявою чи клопотанням, а також у разі набуття громадянином України, якого незаконно депортовано з ТОТ, громадянства РФ, крім випадків, коли дії такої особи спрямовані на пропаганду війни, публічної підтримки збройної агресії проти України або створюють загрози національній безпеці чи національним інтересам України в розумінні Закону «Про національну безпеку України».

Не вважаються добровільним набуттям іншого громадянства (підданства) випадки множинного громадянства, зазначені в пунктах 1 – 4 частини першої статті 5-1 (одночасне набуття дитиною за народженням, внаслідок усиновлення, шлюбу тощо).

2) набуття особою громадянства України на підставі неправдивих відомостей, підроблених документів тощо.

3) встановлення факту проходження особою військової служби за контрактом у РФ;

4) набрання законної сили обвинувальним вироком суду стосовно осіб, засуджених в Україні за вчинення злочину проти основ національної безпеки України, проти миру тощо, а також за створення злочинної організації, керівництво такою організацією або її структурними частинами, створення злочинної спільноти, встановлення або поширення злочинного впливу, сприяння учасникам злочинних організацій та приховування їх злочинної діяльності;

5) встановлення факту участі у збройній агресії проти України з боку РФ тощо.

Датою припинення громадянства України є дата видання відповідного указу Президента.

Передбачено, що після набрання чинності цим законом особи, які набули громадянство України або стосовно яких здійснюється провадження за заявою про набуття громадянства України відповідно до закону у редакції, що діяла до набрання чинності законом про множинне громадянство, та подали зобов'язання про припинення іноземного громадянства та є громадянами держави, включеної Кабміном до відповідного списку, мають право подати декларацію про визнання себе громадянином України.

Декларація про визнання себе громадянином України – документ, у якому іноземець, який є громадянином (підданим) держави, громадяни (піддані) якої набувають громадянство України у спрощеному порядку, засвідчує, що в разі набуття громадянства України у правових відносинах з Україною він визнає себе лише громадянином України.

Законопроект передбачає, що закон про множинне громадянство набере чинності через 6 місяців з дня його опублікування.

Кабміну за цей час доручено врегулювати питання, пов’язані з особливостями зайняття деяких посад в органах державної влади, інших державних органах та органах місцевого самоврядування громадянами України, які також мають громадянство іноземної держави, зокрема РФ, з урахуванням загроз національній безпеці України.

Наразі невідомо, які країни Кабмін внесе до переліку «держав, громадяни яких набувають громадянство України у спрощеному порядку», втім, як писала «Судово-юридична газета», у січні 2024 року, Володимир Зеленський реєстрував інший законопроект 10425 – також про множинне громадянство. Перший проект 10425, як і нинішній, передбачав запровадження спрощеного порядку набуття громадянства України для окремих категорій іноземців.

Попередній проект 10425 чітко перелічував безпосередньо у тексті законопроекту країни, громадянам яких спростять доступ до українського паспорта. Зокрема, у п. 7 ст. 1 законопроекту було встановлено, що це такі країни, як Австрія, Бельгія, Болгарія, Велика Британія, Греція, Данія, Естонія, Ірландія, Іспанія, Італія, Канада, Кіпр, Норвегія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Німеччина, Польща, Португалія, Румунія, Словакія, Словенія, США, Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Швеція, Швейцарія, Японія.

Слід зауважити, що порівняльна таблиця законопроекту 11469 до другого читання налічує 560 сторінок. При цьому профільний комітет двічі розглядав його фінальну версію – спочатку 21 травня рекомендував прийняти в цілому, але потім надійшли додаткові пропозиції від керівництва фракції політичної партії «Слуга народу» та від Міністерства національної єдності, і 9 червня комітет ще раз відредагував редакцію документу.

Автор: Наталя Мамченко

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