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У Міноборони відповіли на головні питання щодо реєстру військовослужбовців

21:10, 17 червня 2025
Катерина Черногоренко пояснила, навіщо ще один реєстр та як буде забезпечено безпеку даних.
У Міноборони відповіли на головні питання щодо реєстру військовослужбовців
Фото: detector.media
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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Верховна Рада прийняла в цілому як  закон законопроект 12066 про створення Реєстру військовослужбовців.

Згодом заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко відповіла на головні питання щодо цього реєстру.

Навіщо ще один реєстр? Що зміниться?

По-перше, Міністерство оборони та Генеральний штаб отримають інструмент для розвитку професійного потенціалу у війську.

По-друге, для самих військових зʼявиться значно більше цифрових сервісів.

Наприклад, електронний військовий квиток, субсидії, обслуговування кредитів чи дозвіл на зброю.

Як буде забезпечено безпеку даних?

Це питання було ключовим. Ми б не запускали проєкт без чіткої моделі захисту.

Кожен військовий отримає свій унікальний ідентифікатор Military ID. Він забезпечить обмін даними між реєстрами без використання персональних даних військовослужбовців.

Реєстр не зберігатиме чутливої інформації про службу, звання чи спеціальність.

Система буде під постійним наглядом кіберфахівців з Центру реагування на інциденти. Тієї ж команди, що розробила захист для бойової системи DELTA.

«Цей реєстр – ще один крок до формування поваги до наших захисників і захисниць у сфері державних послуг», - додала вона.

Нагадаємо, Міністр оборони України Рустем Умєров зазначав, що прийняття закону — це важливий крок до впорядкованої та сучасної системи обліку і надання послуг для військових.

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Міноборони

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