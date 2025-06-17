Канада надасть Україні транш на понад 2 млрд дол коштом прибутків від заморожених активів РФ

Марк Карні анонсував нову військову підтримку України: дрони, гелікоптери, боєприпаси на суму понад 2 млрд дол.

Фото: president.gov.ua

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Як раніше писала «Судово-юридична газета», 17 червня Президент України Володимир Зеленський прибув на саміт G7 до Канади.

На полях саміту G7 у канадському Кананаскісі Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Канади Марком Карні. Про це повідомив офіційний сайт Глави держави.

Підтримка України, посилення санкцій проти Росії, використання заморожених російських активів на користь українців, фінансова підтримка українського виробництва зброї та участь Канади у відбудові України – ці теми були ключовими під час обговорення.

Прем’єр-міністр оголосив, що сьогодні Канада запроваджує санкції проти низки російських осіб, понад 40 компаній у Росії та інших країнах, які допомагають РФ обходити санкції, а також проти понад 200 суден російського тіньового флоту.

Марк Карні анонсував нову військову підтримку України: дрони, гелікоптери, боєприпаси на суму понад 2 млрд дол. Частина цих коштів буде спрямована на внутрішнє оборонне виробництво України. Він зазначив, що Канада формуватиме всю військову допомогу відповідно до актуальних потреб українських воїнів.

Крім того, премʼєр-міністр оголосив наступний транш на понад 2 млрд дол. коштом прибутків від заморожених російських активів.

«Це наш внесок. Ми будемо працювати з нашими європейськими та іншими союзниками, щоб забезпечити необхідну підтримку. І хочу чітко сказати: ця підтримка буде незмінною доти, доки ми не досягнемо справедливого миру», – зазначив він.

Володимир Зеленський подякував Марку Карні за новий військовий пакет та підтримку українців з боку канадського народу.

«Це дуже важливо для наших воїнів – бути сильними на полі бою, залишатися сильними, поки Росія не буде готова до мирних переговорів. Ми готові до мирних переговорів, до безумовного припинення вогню. Думаю, це дуже важливо. Але для цього потрібен тиск», – сказав Президент.

Лідери обговорили, які саме санкції можуть найбільше вдарити по здатності Росії розвивати її оборонне виробництво та фінансувати війну.

Президент і Прем’єр-міністр скоординували кроки для подальшої дипломатичної роботи з партнерами в межах НАТО, G7 та коаліції охочих, а також взаємодію в межах ООН щодо рішень про безумовне припинення вогню.

Крім того, Володимир Зеленський і Марк Карні приділили детальну увагу зміцненню протиповітряної оборони України – потребі в системах ППО та ракетах до них, а також поглибленню оборонної співпраці. Ішлося про можливі проєкти спільного виробництва зброї та інвестиції в український ОПК.

Лідери також обговорили участь Канади в розробці програми з відбудови України.

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