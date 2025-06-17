Володимир Зеленський прибув до Канади на саміт G7, — відео

Володимир Зеленський візьме участь у спеціальному засіданні лідерів країн G7 — A strong and sovereign Ukraine.

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У вівторок, 17 червня, Президент України Володимир Зеленський прибув на саміт G7 до Канади. Про це повідомило «Суспільне» із посиланням на представників організаторів заходу.

Також відомо, що глава української держави візьме участь у спеціальному засіданні лідерів країн G7 — A strong and sovereign Ukraine.

Крім того, повідомляється, що у президента України заплановано низку зустрічей — із президентом Франції Еммануелем Макроном, президентами Європейської Ради Антоніу Коштою та Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, президентом Бразилії Лулу де Сілвою, прем'єр-міністрами Канади Марком Карні, Сполученого Королівства Кіром Стармером, Італії Джорджією Мелоні, Індії Нарендрою Моді, Японії Ішибою Шігеру і генсеком НАТО Марком Рютте.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп скоротив свою участь у саміті G7, який проходить у Кананаскісі в Канаді, де мав зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, і повертається до Вашингтона раніше запланованого терміну.

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