Канада предоставит Украине транш более чем на 2 млрд долларов за счет прибыли от замороженных активов РФ

Марк Карни анонсировал новую военную поддержку Украины: дроны, вертолеты, боеприпасы на сумму свыше 2 млрд долларов.

Фото: president.gov.ua

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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 17 июня Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на саммит G7 в Канаду.

На полях саммита G7 в канадском Кананаскисе Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Канады Марком Карни. Об этом сообщил официальный сайт Главы государства.

Поддержка Украины, усиление санкций против России, использование замороженных российских активов в пользу украинцев, финансовая поддержка украинского производства оружия и участие Канады в восстановлении Украины — эти темы были ключевыми во время обсуждения.

Премьер-министр объявил, что сегодня Канада вводит санкции против ряда российских лиц, более 40 компаний в России и других странах, которые помогают РФ обходить санкции, а также против более 200 судов российского теневого флота.

Марк Карни анонсировал новую военную помощь Украине: дроны, вертолеты, боеприпасы на сумму более 2 млрд долларов. Часть этих средств будет направлена на внутреннее оборонное производство Украины. Он отметил, что Канада будет формировать всю военную помощь в соответствии с актуальными потребностями украинских воинов.

Кроме того, премьер-министр объявил о следующем транше более чем на 2 млрд долларов за счет прибыли от замороженных российских активов.

«Это наш вклад. Мы будем работать с нашими европейскими и другими союзниками, чтобы обеспечить необходимую поддержку. И хочу четко сказать: эта поддержка будет неизменной до тех пор, пока мы не достигнем справедливого мира», — отметил он.

Владимир Зеленский поблагодарил Марка Карни за новый военный пакет и поддержку украинцев со стороны канадского народа.

«Это очень важно для наших воинов — быть сильными на поле боя, оставаться сильными, пока Россия не будет готова к мирным переговорам. Мы готовы к мирным переговорам, к безусловному прекращению огня. Думаю, это очень важно. Но для этого нужно давление», — сказал Президент.

Лидеры обсудили, какие именно санкции могут нанести наибольший удар по способности России развивать ее оборонное производство и финансировать войну.

Президент и Премьер-министр скоординировали шаги для дальнейшей дипломатической работы с партнерами в рамках НАТО, G7 и коалиции желающих, а также взаимодействие в рамках ООН относительно решений о безусловном прекращении огня.

Кроме того, Владимир Зеленский и Марк Карни уделили детальное внимание укреплению противовоздушной обороны Украины — потребности в системах ПВО и ракетах к ним, а также углублению оборонного сотрудничества. Речь шла о возможных проектах совместного производства оружия и инвестициях в украинский ОПК.

Лидеры также обсудили участие Канады в разработке программы по восстановлению Украины.

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