Канада предоставит Украине транш более чем на 2 млрд долларов за счет прибыли от замороженных активов РФ

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 17 июня Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на саммит G7 в Канаду.
На полях саммита G7 в канадском Кананаскисе Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Канады Марком Карни. Об этом сообщил официальный сайт Главы государства.
Поддержка Украины, усиление санкций против России, использование замороженных российских активов в пользу украинцев, финансовая поддержка украинского производства оружия и участие Канады в восстановлении Украины — эти темы были ключевыми во время обсуждения.
Премьер-министр объявил, что сегодня Канада вводит санкции против ряда российских лиц, более 40 компаний в России и других странах, которые помогают РФ обходить санкции, а также против более 200 судов российского теневого флота.
Марк Карни анонсировал новую военную помощь Украине: дроны, вертолеты, боеприпасы на сумму более 2 млрд долларов. Часть этих средств будет направлена на внутреннее оборонное производство Украины. Он отметил, что Канада будет формировать всю военную помощь в соответствии с актуальными потребностями украинских воинов.
Кроме того, премьер-министр объявил о следующем транше более чем на 2 млрд долларов за счет прибыли от замороженных российских активов.
«Это наш вклад. Мы будем работать с нашими европейскими и другими союзниками, чтобы обеспечить необходимую поддержку. И хочу четко сказать: эта поддержка будет неизменной до тех пор, пока мы не достигнем справедливого мира», — отметил он.
Владимир Зеленский поблагодарил Марка Карни за новый военный пакет и поддержку украинцев со стороны канадского народа.
«Это очень важно для наших воинов — быть сильными на поле боя, оставаться сильными, пока Россия не будет готова к мирным переговорам. Мы готовы к мирным переговорам, к безусловному прекращению огня. Думаю, это очень важно. Но для этого нужно давление», — сказал Президент.
Лидеры обсудили, какие именно санкции могут нанести наибольший удар по способности России развивать ее оборонное производство и финансировать войну.
Президент и Премьер-министр скоординировали шаги для дальнейшей дипломатической работы с партнерами в рамках НАТО, G7 и коалиции желающих, а также взаимодействие в рамках ООН относительно решений о безусловном прекращении огня.
Кроме того, Владимир Зеленский и Марк Карни уделили детальное внимание укреплению противовоздушной обороны Украины — потребности в системах ПВО и ракетах к ним, а также углублению оборонного сотрудничества. Речь шла о возможных проектах совместного производства оружия и инвестициях в украинский ОПК.
Лидеры также обсудили участие Канады в разработке программы по восстановлению Украины.
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