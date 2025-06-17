Владимир Зеленский прибыл в Канаду на саммит G7, — видео

Владимир Зеленский примет участие в специальном заседании лидеров стран G7 — A strong and sovereign Ukraine.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во вторник, 17 июня, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на саммит G7 в Канаду. Об этом сообщило «Суспільне» со ссылкой на представителей организаторов мероприятия.

Также известно, что глава украинского государства примет участие в специальном заседании лидеров стран G7 под названием A strong and sovereign Ukraine («Сильная и суверенная Украина»).

Кроме того, сообщается, что у президента Украины запланирован ряд встреч — с президентом Франции Эммануэлем Макроном, президентами Европейского совета Антониу Коштой и Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом Бразилии Лулой да Силвой, премьер-министрами Канады Марком Карни, Соединенного Королевства Киром Стармером, Италии Джорджей Мелони, Индии Нарендрой Моди, Японии Ишибой Сигэру и генсеком НАТО Марком Рютте.

Напомним, президент США Дональд Трамп сократил свое участие в саммите G7, который проходит в Кананаскисе в Канаде, где должен был встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, и возвращается в Вашингтон раньше запланированного срока.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.