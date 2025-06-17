В Житомире мужчина застрелил бывшую жену и покончил с собой

Мужчина подошел к автомобилю Peugeot, в котором находилась женщина, и произвел в нее несколько выстрелов, после чего застрелился сам.

Фото: suspilne.media

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В Житомире 17 июня мужчина застрелил свою бывшую жену, а затем покончил с собой. Об этом сообщает «Суспільне».

Инцидент произошел возле одного из местных кафе на улице Святослава. По словам очевидцев, было слышно 4 выстрела.

Пресс-офицер Главного управления Нацполиции в Житомирской области Иванна Силецкая сообщила, что предварительно установлено: мужчина подошел к автомобилю Peugeot, в котором находилась женщина, и произвел в нее несколько выстрелов, после чего выстрелил в себя.

«Полицейские установили личности погибших: женщина — 36-летняя жительница г. Житомир, и ее бывший муж — 63-летний житель Житомирского района», — рассказала Иванна Силецкая.

Она добавила, что сейчас продолжается выяснение всех обстоятельств происшествия. Предварительная правовая квалификация — статья 115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство.

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