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У Житомирі чоловік застрелив колишню дружину і наклав на себе руки

20:59, 17 червня 2025
Чоловік підійшов до автомобіля Peugeot, у якому знаходилась жінка, та здійснив кілька пострілів у неї, після чого вистрілив у себе.
У Житомирі чоловік застрелив колишню дружину і наклав на себе руки
Фото: suspilne.media
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У Житомирі 17 червня чоловік застрелив свою колишню дружину, після чого наклав на себе руки. Про це повідомляє «Суспільне».

Інцидент стався біля одного з місцевих кафе на вулиці Святослава Ріхтера. За словами очевидців, було чутно 4 постріли.  

Пресофіцерка Головного управління Нацполіції в Житомирській області Іванна Сілецька повідомила, попередньо встановлено, що чоловік підійшов до автомобіля Peugeot, у якому знаходилась жінка, та здійснив кілька пострілів у неї, після чого вистрілив у себе.

«Поліцейські встановили особи загиблих: жінка — 36-річна жителька м. Житомира та її колишній чоловік — 63-річний житель Житомирського району», — розповіла Іванна Сілецька.

Вона додала, що наразі триває з’ясування всіх обставин події. Попередня правова кваліфікація події за статтею 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство.

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вбивство Житомир

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