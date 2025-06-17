Нічна атака на Київ — кількість загиблих зросла до 14

З-під завалів дев’ятиповерхового будинку деблоковано тіло ще одного загиблого.

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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Росія вдарила по багатоповерхівках, дитсадках, освітніх закладах у Києві. 27 локацій столиці опинилися під російським ударом. Російська балістична ракета зруйнувала під’їзд 9-поверхівки в Києві – людей досі шукають під завалами.

У ДСНС повідомили, що у будинку на бульварі Вацлава Гавела у Солом'янському районі столиці з-під завалів дев’ятиповерхового будинку деблоковано тіло 1 загиблого.

«Роботи тривають. Всього по м. Києву загинуло 14 осіб та 117 осіб постраждало», - заявили в ДСНС.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що під час пошуково-рятувальних робіт можуть виявлятися частини тіл, які спершу фіксуються як окремі загиблі. Тому виникла плутанина у даних щодо кількості жертв внаслідок нічного удару Росії по Києву 17 червня.

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