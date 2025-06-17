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Єврокомісія офіційно пропонує включити Україну до зони роумінгу ЄС з 2026 року

20:25, 17 червня 2025
Єврокомісія надіслала ухвалену сьогодні пропозицію до Ради ЄС для затвердження.
Єврокомісія офіційно пропонує включити Україну до зони роумінгу ЄС з 2026 року
Фото: eu-ua.kmu.gov.ua
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У вівторок, 17 червня, Європейська Комісія запропонувала інтегрувати Україну до роумінгової зони ЄС з січня 2026 року. Це дозволить українцям дзвонити, надсилати SMS-повідомлення та користуватися мобільним інтернетом з українських телефонних номерів у 27 країнах ЄС без додаткових витрат, а також надасть такі ж переваги європейцям, які перебуватимуть в Україні. Про це повідомив Офіс Віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної.

«Ми хочемо, аби громадяни України залишалися на зв’язку зі своїми близькими в ЄС, а також у своїй країні. Тому ми пропонуємо Україні приєднатися до нашої роумінгової сім’ї. Ми ще раз підтверджуємо нашу незмінну прихильність підтримці України та її громадянам», – заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Роумінг є першою сферою, де ЄС поширює на Україну режим внутрішнього ринку.

На практиці це означає, що подорожуючі з України, які відвідують ЄС, та подорожуючі з ЄС, які відвідують Україну, не платитимуть додаткових роумінгових зборів.

Використання всіх мобільних послуг, включаючи дзвінки, SMS-повідомлення та передача даних, буде оплачуватися за внутрішніми тарифами. Угода також гарантує споживачам право на таку саму якість і швидкість мобільного зв’язку, як і вдома, а також безкоштовний доступ до звʼязку зі службами екстреної допомоги.

Крім того, чинна угода між операторами телекомунікаційних послуг ЄС та України буде продовжена до 31 грудня 2025 року. Це забезпечить європейцям та українцям можливість і надалі користуватися перевагами спільної роумінгової зони до того часу, коли Україна фактично приєднається до роумінгової зони ЄС.

«Єврокомісія надіслала ухвалену сьогодні пропозицію до Ради ЄС для затвердження. Згідно з нею, Україна фактично приєднається до роумінгової зони ЄС «Roam like at Home» 1 січня 2026 року. Це дозволить операторам ЄС та України технічно впровадити вимоги «Roam like at Home» у цей період», - сказано у повідомленні.

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