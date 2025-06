Еврокомиссия официально предлагает включить Украину в зону роуминга ЕС с 2026 года

Еврокомиссия направила принятое сегодня предложение в Совет ЕС для утверждения.

Во вторник, 17 июня, Европейская комиссия предложила интегрировать Украину в роуминговую зону ЕС с января 2026 года. Это позволит украинцам звонить, отправлять SMS-сообщения и пользоваться мобильным интернетом с украинских телефонных номеров в 27 странах ЕС без дополнительных затрат, а также предоставит такие же преимущества европейцам, которые будут находиться в Украине. Об этом сообщил Офис вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной.

«Мы хотим, чтобы граждане Украины оставались на связи со своими близкими в ЕС, а также в своей стране. Поэтому мы предлагаем Украине присоединиться к нашей роуминговой семье. Мы еще раз подтверждаем нашу неизменную приверженность поддержке Украины и ее граждан», — заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Роуминг — первая сфера, в которой ЕС распространяет на Украину режим внутреннего рынка.

На практике это означает, что путешествующие из Украины, которые посещают ЕС, и путешествующие из ЕС, которые посещают Украину, не будут платить дополнительных роуминговых сборов.

Использование всех мобильных услуг, включая звонки, SMS-сообщения и передачу данных, будет оплачиваться по внутренним тарифам. Соглашение также гарантирует потребителям право на такое же качество и скорость мобильной связи, как дома, а также бесплатный доступ к экстренным службам.

Кроме того, действующее соглашение между операторами телекоммуникационных услуг ЕС и Украины будет продлено до 31 декабря 2025 года. Это обеспечит европейцам и украинцам возможность и дальше пользоваться преимуществами общей роуминговой зоны до того момента, как Украина фактически присоединится к роуминговой зоне ЕС.

«Еврокомиссия направила принятое сегодня предложение в Совет ЕС для утверждения. Согласно ему, Украина фактически присоединится к роуминговой зоне ЕС “Roam like at Home” 1 января 2026 года. Это позволит операторам ЕС и Украины технически внедрить требования “Roam like at Home” в этот период», — говорится в сообщении.

