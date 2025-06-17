Ночная атака на Киев — количество погибших возросло до 14

Из-под завалов девятиэтажного дома деблокировано тело еще одного погибшего.

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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Россия ударила по многоэтажкам, детсадам, образовательным учреждениям в Киеве. 27 локаций столицы оказались под российским ударом. Российская баллистическая ракета разрушила подъезд 9-этажки в Киеве – людей до сих пор ищут под завалами.

В ГСЧС сообщили, что в доме на бульваре Вацлава Гавела в Соломенском районе столицы из-под завалов девятиэтажного здания было извлечено тело одного погибшего.

«Работы продолжаются. Всего по г. Киеву погибло 14 человек и пострадало 117», — заявили в ГСЧС.

Напомним, министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что во время поисково-спасательных работ могут обнаруживаться части тел, которые изначально фиксируются как отдельные погибшие. Поэтому возникла путаница в данных относительно количества жертв в результате ночного удара России по Киеву 17 июня.

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