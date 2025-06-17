Рустем Умєров розкрив ключову новацію закону про створення Реєстру військовослужбовців

Рустем Умєров підкреслив, що Реєстр дозволить швидше і точніше фіксувати дані про особовий склад та мінімізувати кількість бюрократичних процедур і людський фактор.

Фото: pravda.com.ua

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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Верховна Рада прийняла в цілому як закон законопроект 12066 про створення Реєстру військовослужбовців.

Міністр оборони України Рустем Умєров зазначив, що прийняття закону — це важливий крок до впорядкованої та сучасної системи обліку і надання послуг для військових.

Реєстр — це цифрова база, яка дозволить:

- швидше і точніше фіксувати дані про особовий склад

- автоматично формувати аналітику про резерв

- мінімізувати кількість бюрократичних процедур і людський фактор.

«Ключова новація — Military ID, цифровий ідентифікатор, який дозволить обмінюватися даними між реєстрами без розголошення персональної інформації.

На основі цієї системи в майбутньому військові зможуть отримувати соціальні послуги, пільги та бонуси онлайн, зокрема через застосунок Армія+», - заявив він.

Умєров підкреслив, що Реєстр працюватиме винятково в Україні. Дані — під контролем Центру реагування на кіберінциденти.

«Мінімум персональної інформації. Без збереження даних про звання, спеціальність чи бойові завдання.

Це — про зручність, безпеку і справедливий сервіс для кожного, хто служить», - додав він.

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