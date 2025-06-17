Тепер ми повністю контролюємо небо над Іраном, — Дональд Трамп

Дональд Трамп повідомив, що повітряний простір Ірану знаходиться під повним контролем.

Фото: Associated Press

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Президент США Дональд Трамп повідомив про повний контроль над повітряним простором Ірану. Про це він написав на своїй сторінці у Truth Social.

«Ми тепер маємо повний і абсолютний контроль над повітряним простором Ірану. В Ірану були хороші засоби відстеження в небі та інше оборонне обладнання, і чимало його, але це не зрівняється з «речами», створеними, задуманими та виробленими в Америці. Ніхто не робить це краще, ніж стара добра Америка», - заявив він.

Раніше повідомлялося, що Ізраїль готує нові удари по Ірану, а США посилюють військову присутність.

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