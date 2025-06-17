Теперь мы полностью контролируем небо над Ираном, — Дональд Трамп

Дональд Трамп сообщил, что воздушное пространство Ирана находится под полным контролем.

Фото: Associated Press

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Президент США Дональд Трамп сообщил о полном контроле над воздушным пространством Ирана. Об этом он написал на своей странице в Truth Social.

«Мы теперь имеем полный и абсолютный контроль над воздушным пространством Ирана. У Ирана были хорошие средства отслеживания в небе и другое оборонительное оборудование, и немало его, но это не сравнится с «вещами», созданными, задуманными и произведенными в Америке. Никто не делает это лучше, чем старая добрая Америка», — заявил он.

Ранее сообщалось, что Израиль готовит новые удары по Ирану, а США усиливают военное присутствие.

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