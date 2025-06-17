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Верховна Рада прийняла закон про створення Реєстру військовослужбовців

14:13, 17 червня 2025
Кожному військовослужбовцю у Реєстрі зможуть присвоїти Military ID.
Верховна Рада прийняла закон про створення Реєстру військовослужбовців
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Верховна Рада прийняла в цілому як  закон законопроект 12066 про створення Реєстру військовослужбовців.

За словами заступниці міністра оборони з питань цифровізації Катерини Черногоренко, кожному військовослужбовцю зможуть присвоїти Military ID (ідентифікатор).

Даний законопроект вже був прийнятий в цілому 18 грудня 2024 року, однак на нього наклав вето Президент Володимир Зеленський. Закон був ветований Президентом, оскільки передбачалося внесення до Реєстру даних про військовослужбовців розвідки та СБУ.

Отже, у фінальній редакції законопроекту, який парламент прийняв в цілому, передбачено, що до Реєстру військовослужбовців включається лише інформація про військовослужбовців Збройних Сил та військовослужбовців Державної спеціальної служби транспорту.

Крім загальних даних (ПІБ, дата народження, стать, номер облікової карти платника податку), у Реєстрі також будуть відомості про видані військово-облікові документи (номер документа, серія і дата видачі) та унікальний електронний ідентифікатор.

Інша інформація про військовослужбовців, зокрема відцифрований образ обличчя, може отримуватися Реєстром шляхом електронної інформаційної взаємодії з інформаційно- комунікаційними системами та реєстрами, за умови, що така інформація не зберігається і не накопичується в Реєстрі.

У разі звільнення з військової служби військовослужбовця ЗСУ або Державної спеціальної служби транспорту, інформація про такого військовослужбовця зберігається в Реєстрі до досягненням ним граничного віку перебування на військовій службі.

Вилучення інформації з Реєстру у випадку переведення військовослужбовця ЗСУ або Державної спеціальної служби транспорту до СБУ, розвідувальних органів України, інших військових формувань здійснюється на підставі відповідного звернення такого органу.

Законопроект також передбачає зміни щодо автоматичної передачі даних про результати оглядів на придатність до військової служби. Це, як раніше повідомляла заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко, у майбутньому дозволить передавати дані з цивільних медичних закладів щодо придатності.

Так, буде передбачено виключення, що доступ до медичної інформації щодо пацієнта допускається у випадку отримання у порядку електронної інформаційної взаємодії Міністерством оборони інформації про результати медичних оглядів, що проводяться з метою визначення придатності осіб до виконання військового обов’язку для внесення до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховна Рада прийняла закон про створення Реєстру військовослужбовців

Кожному військовослужбовцю у Реєстрі зможуть присвоїти Military ID.

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