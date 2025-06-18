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До 1 липня фінансовим агентам необхідно подати звіти CRS та FATCA — податкова

08:49, 18 червня 2025
Фінансовим агентам необхідно подати звіт про підзвітні рахунки.
До 1 липня фінансовим агентам необхідно подати звіти CRS та FATCA — податкова
Фото: od.tax.gov.ua
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Державна податкова служба України нагадала, що фінансові агенти зобов’язані щороку до 1 липня подавати до контролюючого органу звіт про підзвітні рахунки (CRS та FATCA).

Також у ДПС оприлюднили приклади заповнення звітів CRS.

«Для отримання відповіді на питання щодо виконання фінансовими агентами положень Угоди FATCA та Багатосторонньої угоди CRS ви можете направити запит на спеціалізовані електронні адреси ДПС: [email protected] , [email protected]», - заявила податкова.

У ДПС також нагадали, що порядок заповнення звітів CRS та FATCA визначений:

- підпунктом 39 прим. 3.4.1 пункту 39 прим. 3.4 статті 39 прим. 3 Податкового кодексу України;

- наказом Міністерства фінансів України від 25.09.2023 № 516 «Про затвердження Порядку заповнення та подання фінансовими агентами звіту про підзвітні рахунки відповідно до багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки»;

- наказом Міністерства фінансів України від 12.08.2020 № 496 «Про затвердження Порядку заповнення і подання фінансовими агентами звіту про підзвітні рахунки відповідно до Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (FATCA)».

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податкова

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