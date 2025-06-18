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До 1 июля финансовым агентам необходимо подать отчеты CRS и FATCA — налоговая

08:49, 18 июня 2025
Финансовым агентам необходимо подать отчет о подотчетных счетах.
До 1 июля финансовым агентам необходимо подать отчеты CRS и FATCA — налоговая
Фото: od.tax.gov.ua
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Государственная налоговая служба Украины напомнила, что финансовые агенты обязаны ежегодно до 1 июля подавать в контролирующий орган отчет о подотчетных счетах (CRS и FATCA).

Также в ГНС были опубликованы примеры заполнения отчетов CRS.

«Для получения ответа на вопросы относительно выполнения финансовыми агентами положений Соглашения FATCA и Многостороннего соглашения CRS вы можете направить запрос на специализированные электронные адреса ГНС: [email protected], [email protected]», — заявила налоговая.

В ГНС также напомнили, что порядок заполнения отчетов CRS и FATCA определен:

  • подпунктом 39 прим 4.1 пункта 39 прим 3.4 статьи 39 прим 3 Налогового кодекса Украины;
  • приказом Министерства финансов Украины от 25.09.2023 № 516 «Об утверждении Порядка заполнения и подачи финансовыми агентами отчета о подотчетных счетах в соответствии с Многосторонним соглашением компетентных органов об автоматическом обмене информацией о финансовых счетах»;
  • приказом Министерства финансов Украины от 12.08.2020 № 496 «Об утверждении Порядка заполнения и подачи финансовыми агентами отчета о подотчетных счетах в соответствии с Соглашением между Правительством Украины и Правительством Соединенных Штатов Америки об улучшении выполнения налоговых правил и применении положений Закона США «О налоговых требованиях к иностранным счетам» (FATCA)».

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налоговая

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