Председатель Службы судебной охраны уволился по собственному желанию

Высший совет правосудия 17 июня 2025 года удовлетворил заявление об увольнении по собственному желанию, которое подал председатель Службы судебной охраны Павел Малыхин.
Соответствующее заявление поступило в Совет правосудия 9 июня.
На заседание ВСП 17 июня Павел Малыхин не явился.
Напомним, что на должность руководителя Судебной охраны Павел Малыхин был назначен Высшим советом правосудия 2 ноября 2023 года по итогам конкурса.
Автор Вячеслав Хрипун
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.