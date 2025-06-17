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Председатель Службы судебной охраны уволился по собственному желанию

13:51, 17 июня 2025
Павел Малыхин завершил деятельность в должности главы Судебной охраны.
Председатель Службы судебной охраны уволился по собственному желанию
Источник фото - Служба судебной охраны
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Высший совет правосудия 17 июня 2025 года удовлетворил заявление об увольнении по собственному желанию, которое подал председатель Службы судебной охраны Павел Малыхин. 

Соответствующее заявление поступило в Совет правосудия 9 июня.

На заседание ВСП 17 июня Павел Малыхин не явился. 

Напомним, что на должность руководителя Судебной охраны Павел Малыхин был назначен Высшим советом правосудия 2 ноября 2023 года по итогам конкурса.

Автор Вячеслав Хрипун

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увольнение Служба судебной охраны

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Павел Малыхин завершил деятельность в должности главы Судебной охраны.

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