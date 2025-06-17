Кормили армию прострочкой — ГБР разоблачило схему хищения средств, выделенных на питание военных

Организаторы схемы поставляли в воинские части фальсификат и просроченные продукты, подделывали документы и получали миллионы из госбюджета.

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Государственное бюро расследований разоблачило масштабную схему хищения средств, выделенных на питание военнослужащих и курсантов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает ГБР.

Указывается, что коррупционную схему организовал житель Одессы в январе 2024 года.

Фигурант создал два общества, зарегистрированные на подконтрольных ему менеджеров. Последние официально трудоустроили сотрудников на эти предприятия и арендовали необходимые складские помещения, холодильное оборудование и транспортные средства.

Одессит, в свою очередь, обеспечил предприятиям формальное соответствие требованиям для участия в тендерах Министерства обороны Украины с наиболее выгодными ценовыми предложениями.

«Благодаря победам в тендерах предприятия получали право поставлять продукты питания для ВСУ. Далее организатор налаживал связи с военными должностными лицами, которые подавали в уполномоченные органы Минобороны завышенные или вообще не обоснованные заявки на продукты. Предприятия оформляли расходные накладные с завышенным объемом продукции, а настоящие накладные, подтверждающие фактические объемы поставок, уничтожались. На основании поддельных документов фирмы получали оплату из государственного бюджета», — отметили в ГБР.

Таким образом, в ряде случаев в воинские части поставлялись товары ненадлежащего качества, в том числе фальсификаты и продукты с истекшим сроком годности.

Часть средств участники схемы использовали для дальнейшей преступной деятельности, а остальное — распределяли между собой.

Установленные в результате такой деятельности «предпринимателей» убытки составляют почти 6 миллионов гривен.

Сотрудники ГБР задокументировали все этапы противоправной деятельности и задержали всех участников преступной организации.

В настоящее время организатору и еще восьми участникам схемы сообщено о подозрении:

по статье 255 Уголовного кодекса Украины (создание и руководство преступной организацией, а также участие в ней);

по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение или растрата имущества в особо крупных размерах или организованной группой).

Санкции статей предусматривают до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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