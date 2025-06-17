Кормили армию прострочкой — ГБР разоблачило схему хищения средств, выделенных на питание военных

Государственное бюро расследований разоблачило масштабную схему хищения средств, выделенных на питание военнослужащих и курсантов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает ГБР.
Указывается, что коррупционную схему организовал житель Одессы в январе 2024 года.
Фигурант создал два общества, зарегистрированные на подконтрольных ему менеджеров. Последние официально трудоустроили сотрудников на эти предприятия и арендовали необходимые складские помещения, холодильное оборудование и транспортные средства.
Одессит, в свою очередь, обеспечил предприятиям формальное соответствие требованиям для участия в тендерах Министерства обороны Украины с наиболее выгодными ценовыми предложениями.
«Благодаря победам в тендерах предприятия получали право поставлять продукты питания для ВСУ. Далее организатор налаживал связи с военными должностными лицами, которые подавали в уполномоченные органы Минобороны завышенные или вообще не обоснованные заявки на продукты. Предприятия оформляли расходные накладные с завышенным объемом продукции, а настоящие накладные, подтверждающие фактические объемы поставок, уничтожались. На основании поддельных документов фирмы получали оплату из государственного бюджета», — отметили в ГБР.
Таким образом, в ряде случаев в воинские части поставлялись товары ненадлежащего качества, в том числе фальсификаты и продукты с истекшим сроком годности.
Часть средств участники схемы использовали для дальнейшей преступной деятельности, а остальное — распределяли между собой.
Установленные в результате такой деятельности «предпринимателей» убытки составляют почти 6 миллионов гривен.
Сотрудники ГБР задокументировали все этапы противоправной деятельности и задержали всех участников преступной организации.
В настоящее время организатору и еще восьми участникам схемы сообщено о подозрении:
Санкции статей предусматривают до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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