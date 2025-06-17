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Годували армію прострочкою — ДБР викрило схему розкрадання коштів, виділених на харчування військових

14:03, 17 червня 2025
Організатори схеми постачали до військових частин фальсифікат та прострочені продукти, підробляли документи й отримували мільйони з держбюджету.
Годували армію прострочкою — ДБР викрило схему розкрадання коштів, виділених на харчування військових
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Державне бюро розслідувань викрило масштабну схему розкрадання коштів, виділених на харчування військових та курсантів Збройних сил України. Про це повідомляє ДБР.

Вказується, що корупційну схему організував мешканець Одеси у січні 2024 року.

Фігурант створив два товариства, які були зареєстровані на підконтрольних йому менеджерів. Останні офіційно працевлаштували на ці підприємства працівників та орендували необхідні складські приміщення, холодильники та транспортні засоби.

Одесит, своєю чергою, забезпечив підприємствам формальну відповідність вимогам для участі у тендерах Міністерства оборони України із найвигіднішими ціновими пропозиціями.

«Завдяки перемозі у тендерах підприємства отримували право постачати харчові продукти для ЗСУ. Далі організатор налагоджував зв’язки з військовими посадовцями, які подавали до уповноважених органів Міноборони завищені або взагалі не потрібні заявки на продукти. Підприємства оформлювали видаткові накладні із завищеною кількістю продукції, а справжні накладні, що підтверджували фактичну кількість постачання, знищували. На підставі підроблених документів фірми отримували оплату з державного бюджету», — зазначили в ДБР.

Так, у багатьох випадках до військових частин постачалися товари неналежної якості, у тому числі фальсифікати та продукти із закінченим строком придатності.

Частину коштів учасники організації використовували для подальшої злочинної діяльності, а іншу - розподіляли між собою.

Встановлені в результаті такої діяльності «підприємців» збитки становлять майже 6 мільйонів гривень.

Працівники ДБР задокументували всі етапи протиправної діяльності та затримали всіх учасників злочинної організації.

Наразі організатору та іншим восьми учасникам схеми повідомлено про підозру:

  • за статтею 255 Кримінального кодексу України (створення та керівництво злочинною організацією, а також участь у ній);
  • за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України (привласнення чи розтрата майна в особливо великих розмірах або організованою групою).

Санкція статей передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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