За тиждень в Україні стягнули понад 760 тис грн аліментів

У межах двох виконавчих проваджень кошти були перераховані на забезпечення потреб дітей, а також частково — до державного бюджету.

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Міністерство юстиції повідомило, що протягом тижня з 9 по 16 червня державні виконавці домоглися стягнення понад 760 тис грн заборгованості за аліментами. У межах двох виконавчих проваджень кошти були перераховані на забезпечення потреб дітей, а також частково — до державного бюджету. Про це інформує офіційний сайт відомства.

У Хмельницькому районі на виконанні перебувало провадження щодо стягнення аліментів на утримання дитини. Згідно з рішенням Ярмолинецького районного суду, батько мав сплачувати четверту частину від свого доходу, але не менше 30% прожиткового мінімуму для дитини. Однак боржник тривалий час ухилявся від виконання зобов’язань. Станом на 1 червня 2025 року сума боргу перевищила 308 тис грн. Окрім того, відповідно до чинного законодавства, було нараховано штраф — понад 152 тис грн. Державний виконавець звернув стягнення на кошти боржника. Згодом їх перерахували матері дитини.

У Мін’юсті підкреслили, що ще одне виконавче провадження було завершено у Києві. У Дніпровському відділі державної виконавчої служби батько за рішенням суду мав щомісяця сплачувати третину доходу на утримання двох дітей, але не менше половини прожиткового мінімуму на кожну дитину. Проте він також ухилявся від сплати. На початок червня заборгованість сягнула понад 303 тисячі гривень. Після вжиття заходів примусового виконання, кошти були списані з рахунку боржника й 11 червня перераховані матері.

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