У Запоріжжі ректорат одного з університетів продав ухилянтам майже 3000 фейкових посвідчень аспірантів

Лише протягом з кінця 2023 і до середини 2024 років фігуранти «заробили» на ухилянтах понад 50 млн гривень.

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У Запоріжжі правоохоронці ліквідували масштабну схему ухилення від мобілізації. Викрито ректора приватного університету, який за хабарі оформлював ухилянтів до аспірантури вишу. Про це повідомила Служба безпеки України.

Зазначається, що крім головного фігуранта, викрито 8 його підлеглих, які діяли у складі злочинної організації. Серед них – його заступники та керівництво інститутів навчального закладу.

У СБУ підкреслили, що лише протягом з кінця 2023 і до середини 2024 років фігуранти «заробили» на ухилянтах понад 50 млн гривень.

Як встановило розслідування, ректорат зараховував чоловіків призовного віку на денну форму навчання без будь-яких вступних іспитів та подальшого відвідування занять.

«Цією «схемою» скористались 2966 військовозобов’язаних, які використовували фейкове навчання, щоб отримати відстрочку від призову.

Вартість такого «оформлення» становила до 5 тисяч доларів США готівкою з однієї особи. Після надання документів «аспіранти» додатково сплачували на реквізити вишу встановлену суму за два семестри у розмірі майже 20 тис. гривень», - заявили в СБУ.

Потім організатори оборудки знімали кошти з рахунку університету та розподіляли між собою.

На підставі зібраних доказів ректору вишу та вісьмом його підлеглим повідомлено про підозру. Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

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