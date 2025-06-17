Жорстоке вбивство через борг $20 тисяч — на Буковині апеляційний суд переглянув вироки зловмисникам

Чернівецький апеляційний суд залишив без змін вирок трьом співучасникам вбивства 40-річного чоловіка.

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Чернівецький апеляційний суд переглянув вироки зловмисникам, які жорстоко вбили чоловіка через борг, повідомляє пресслужба суду.

У травні 2022 року в лісосмузі поблизу села Молодія Чернівецького району був знайдений автомобіль «Toyota Camry» з тілом 40-річного чернівчанина зі слідами насильства. Слідство встановило, що до смерті чоловіка причетний місцевий мешканець та двоє жителів обласного центру.

Організатор вбивства – 51-річний підприємець, який заборгував загиблому 20 тисяч доларів США та перебував із ним у неприязних стосунках. Щоб уникнути повернення боргу, він вирішив його вбити, а для реалізації свого плану залучив двох знайомих – 24-річного та 38-річного чернівчан, раніше неодноразово судимих. Вони погодилися допомогти за грошову винагороду.

Підприємець запропонував потерпілому зустрітися на території фермерського господарства. Заздалегідь підготував знаряддя вбивства – бити, подбав про відсутність засобів зв’язку, аби унеможливити фіксацію мобільних терміналів на місці злочину, та привіз співучасників до місця події.

Коли потерпілий зайшов у складське приміщення, діючи спільно та узгоджено, почали завдавати йому численних ударів по тілу, кінцівках та голові. Чоловік намагався оборонятися та втекти, але його наздогнали. Згодом судово-медична експертиза встановила, що чоловік помер через тяжкі травми, які він отримав щонайменше від 26 ударів тупими предметами циліндричної форми.

Після вбивства зловмисники заволоділи майном потерпілого на загальну суму 11 200 грн, документами та ключами від транспортного засобу. Тіло завантажили до салону автомобіля, вивезли у лісосмугу та покинули. Викрадені речі згодом викинули в іншому селі, де їх знайшов місцевий житель.

Глибоцький районний суд Чернівецької області, з огляду на роль кожного, визнав обвинувачених винуватими у вчиненні умисного вбивства з особливою жорстокістю та низки інших злочинів – організації та пособництві у вчиненні умисного вбивства, крадіжці, незаконному заволодінні транспортним засобом, викраденні документів та незаконному зберіганні зброї. Суд призначив їм покарання у виді 14 та 15 років позбавлення з конфіскацією всього належного їм майна, окрім житла.

Обвинувачені та їхні захисники не погодились із вироком і подали апеляційні скарги. Вони не визнавали вини у вчиненні інкримінованих злочинів, просили виправдати та закрити провадження у справі.

Колегія суддів Чернівецького апеляційного суду, дослідивши матеріали провадження та оцінивши сукупність доказів, погодилася з висновками суду першої інстанції щодо доведеності вини та ролі кожного з обвинувачених у вчиненні кримінальних правопорушень, правильної правової кваліфікації їхніх дій, а також співучасті – злагоджені та узгоджені дії свідчили про наявність попередньої змови між ними.

Чернівецький апеляційний суд підтвердив правильність визначення виду та розміру покарання кожному зі співучасників, з урахуванням обставин, що обтяжують відповідальність, зокрема рецидиву злочинів у раніше судимих обвинувачених, залишив апеляційні скарги захисників обвинувачених без задоволення, а вирок Глибоцького районного суду Чернівецької області – без змін.

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