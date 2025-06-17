Жестокое убийство из-за долга $20 тысяч — на Буковине апелляционный суд пересмотрел приговоры злоумышленникам

Черновицкий апелляционный суд оставил без изменений приговор трем соучастникам убийства 40-летнего мужчины.

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Черновицкий апелляционный суд пересмотрел приговоры злоумышленникам, которые жестоко убили мужчину из-за долга, сообщает пресс-служба суда.

В мае 2022 года в лесополосе возле села Молодия Черновицкого района был найден автомобиль «Toyota Camry» с телом 40-летнего черновчанина со следами насилия. Следствие установило, что к смерти мужчины причастны местный житель и двое жителей областного центра.

Организатором убийства оказался 51-летний предприниматель, который задолжал погибшему 20 тысяч долларов США и находился с ним в неприязненных отношениях. Чтобы избежать возврата долга, он решил его убить, а для реализации своего плана привлек двух знакомых — 24-летнего и 38-летнего черновчан, ранее неоднократно судимых. Они согласились помочь за денежное вознаграждение.

Предприниматель предложил потерпевшему встретиться на территории фермерского хозяйства. Заранее подготовил орудия убийства — биты, позаботился об отсутствии средств связи, чтобы исключить фиксацию мобильных терминалов на месте преступления, и привёз соучастников к месту событий.

Когда потерпевший зашёл в складское помещение, действуя совместно и согласованно, они начали наносить ему многочисленные удары по телу, конечностям и голове. Мужчина пытался обороняться и убежать, но его настигли. Позднее судебно-медицинская экспертиза установила, что мужчина умер от тяжёлых травм, полученных как минимум от 26 ударов тупыми предметами цилиндрической формы.

После убийства злоумышленники завладели имуществом потерпевшего на общую сумму 11 200 грн, документами и ключами от транспортного средства. Тело загрузили в салон автомобиля, вывезли в лесополосу и бросили. Похищенные вещи позже выбросили в другом селе, где их нашёл местный житель.

Глыбокский районный суд Черновицкой области, учитывая роль каждого, признал обвиняемых виновными в совершении умышленного убийства с особой жестокостью и ряда других преступлений — организации и пособничестве в совершении умышленного убийства, краже, незаконном завладении транспортным средством, похищении документов и незаконном хранении оружия. Суд назначил им наказание в виде 14 и 15 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего им имущества, за исключением жилья.

Обвиняемые и их защитники не согласились с приговором и подали апелляционные жалобы. Они не признавали вину в совершении вменённых преступлений, просили оправдать и закрыть производство по делу.

Коллегия судей Черновицкого апелляционного суда, изучив материалы производства и оценив совокупность доказательств, согласилась с выводами суда первой инстанции о доказанности вины и роли каждого из обвиняемых в совершении уголовных правонарушений, правильной правовой квалификации их действий, а также соучастия — слаженные и согласованные действия свидетельствовали о наличии предварительного сговора между ними.

Черновицкий апелляционный суд подтвердил правильность определения вида и размера наказания каждому из соучастников с учётом обстоятельств, отягчающих ответственность, в частности рецидива преступлений у ранее судимых обвиняемых, оставил апелляционные жалобы защитников обвиняемых без удовлетворения, а приговор Глыбокского районного суда Черновицкой области — без изменений.

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