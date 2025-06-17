Пляжный мониторинг 2025 – почти каждая пятая проба воды не соответствует химическим стандартам

Более 12% проб воды оказались загрязненными кишечной палочкой.

Фото: Zruchno.Travel

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С 6 по 12 июня на официальных пляжах Украины было отобрано 172 пробы воды из рек и водоемов. Из них 21 проба (12,2%) не соответствовала установленным санитарным требованиям из-за превышения содержания кишечной палочки, сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Также в этот период проверили 109 проб воды на химические показатели. По результатам лабораторных исследований, 20 проб (18,3%) не соответствовали нормам безопасности.

Минздрав напоминает, что региональные центры контроля и профилактики болезней еженедельно осуществляют системный мониторинг качества воды на официальных пляжах. Специалисты отбирают пробы для лабораторных анализов, чтобы вовремя выявлять и реагировать на превышение потенциально опасных для здоровья людей показателей.

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