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Пляжний моніторинг 2025 – майже кожна п’ята проба води не відповідає хімічним стандартам

19:45, 17 червня 2025
Понад 12% проб води виявились забрудненими кишковою паличкою.
Пляжний моніторинг 2025 – майже кожна п’ята проба води не відповідає хімічним стандартам
Фото: Zruchno.Travel
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З 6 по 12 червня на офіційних пляжах України було відібрано 172 проби води з річок і водойм. З них 21 проба (12,2%) не відповідала встановленим санітарним вимогам через перевищення вмісту кишкової палички, повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

Також у цей період перевірили 109 проб води на хімічні показники. За результатами лабораторних досліджень, 20 проб (18,3%) не відповідали нормам безпеки.

МОЗ нагадує, що регіональні центри контролю та профілактики хвороб щотижня здійснюють системний моніторинг якості води на офіційних пляжах. Спеціалісти відбирають проби для лабораторних аналізів, щоб вчасно виявляти та реагувати на перевищення потенційно небезпечних для здоров’я людей показників.

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МОЗ

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