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В Запорожье ректорат одного из университетов продал уклонистам почти 3000 фейковых удостоверений аспирантов.

13:44, 17 июня 2025
Только с конца 2023 года и до середины 2024 года фигуранты «заработали» на уклонистах более 50 миллионов гривен.
В Запорожье ректорат одного из университетов продал уклонистам почти 3000 фейковых удостоверений аспирантов.
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В Запорожье правоохранители ликвидировали масштабную схему уклонения от мобилизации. Выявлен ректор частного университета, который за взятки оформлял уклонистов в аспирантуру вуза. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Отмечается, что кроме главного фигуранта, были выявлены 8 его подчиненных, действовавших в составе преступной организации. Среди них — его заместители и руководство институтов учебного заведения.

В СБУ подчеркнули, что только с конца 2023 года и до середины 2024 года фигуранты «заработали» на уклонистах более 50 миллионов гривен.

Как установило следствие, ректорат зачислял мужчин призывного возраста на дневную форму обучения без каких-либо вступительных экзаменов и последующего посещения занятий.

«Этой «схемой» воспользовались 2966 военнообязанных, которые использовали фейковое обучение, чтобы получить отсрочку от призыва.

Стоимость такого «оформления» составляла до 5 тысяч долларов США наличными с одного человека. После предоставления документов «аспиранты» дополнительно оплачивали на реквизиты вуза установленную сумму за два семестра в размере почти 20 тысяч гривен», — заявили в СБУ.

Затем организаторы махинации снимали средства со счета университета и делили между собой.

На основании собранных доказательств ректору вуза и восьмерым его подчиненным сообщено о подозрении. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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СБУ Запорожье

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