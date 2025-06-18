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За неделю в Украине взыскали более 760 тыс грн алиментов

09:07, 18 июня 2025
В рамках двух исполнительных производств средства были перечислены на обеспечение нужд детей, а также частично — в государственный бюджет.
За неделю в Украине взыскали более 760 тыс грн алиментов
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Министерство юстиции сообщило, что в течение недели с 9 по 16 июня государственные исполнители добились взыскания более 760 тыс. грн задолженности по алиментам. В рамках двух исполнительных производств средства были перечислены на обеспечение нужд детей, а также частично — в государственный бюджет. Об этом информирует официальный сайт ведомства.

В Хмельницком районе находилось на исполнении производство по взысканию алиментов на содержание ребенка. Согласно решению Ярмолинецкого районного суда, отец должен был выплачивать четвертую часть от своего дохода, но не менее 30% прожиточного минимума для ребенка. Однако должник длительное время уклонялся от выполнения обязательств. По состоянию на 1 июня 2025 года сумма долга превысила 308 тыс. грн. Кроме того, в соответствии с действующим законодательством, был начислен штраф — более 152 тыс. грн. Государственный исполнитель наложил взыскание на средства должника. Впоследствии они были перечислены матери ребенка.

В Минюсте подчеркнули, что еще одно исполнительное производство было завершено в Киеве. В Днепровском отделе государственной исполнительной службы отец по решению суда должен был ежемесячно выплачивать треть дохода на содержание двух детей, но не менее половины прожиточного минимума на каждого ребенка. Однако он также уклонялся от выплат. На начало июня задолженность достигла более 303 тысяч гривен. После принятия мер принудительного исполнения средства были списаны со счета должника и 11 июня перечислены матери.

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алименты минюст

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