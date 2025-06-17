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Голова Служби судової охорони звільнився за власним бажанням

13:51, 17 червня 2025
Павло Малихін завершив діяльність на посаді голови Судової охорони.
Голова Служби судової охорони звільнився за власним бажанням
Джерело фото - Служба судової охорони
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Вища рада правосуддя 17 червня 2025 року задовольнила заяву про звільнення за власним бажанням, яку подав голова Служби судової охорони Павло Малихін.

Відповідна заява надійшла до Ради правосуддя 9 червня.

На засідання ВРП 17 червня Павло Малихін не з’явився.

Нагадаємо, що на посаду керівника Судової охорони Павло Малихін був призначений Вищою радою правосуддя 2 листопада 2023 року за підсумками конкурсу.

Автор В’ячеслав Хрипун

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звільнення Служба судової охорони

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