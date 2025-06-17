Верховная Рада приняла закон о создании Реестра военнослужащих

Каждому военнослужащему в Реестре смогут присвоить Military ID.

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Верховная Рада приняла в целом как закон законопроект 12066 о создании Реестра военнослужащих.

По словам заместителя министра обороны по вопросам цифровизации Екатерины Черногоренко, каждому военнослужащему смогут присвоить Military ID (идентификатор).

Данный законопроект уже был принят в целом 18 декабря 2024 года, однако на него наложил вето Президент Владимир Зеленский. Закон был ветирован Президентом, поскольку предусматривалось внесение в Реестр данных о военнослужащих разведки и СБУ.

Следовательно, в финальной редакции законопроекта, который парламент принял в целом, предусмотрено, что в Реестр военнослужащих включается только информация о военнослужащих Вооруженных Сил и военнослужащих Государственной специальной службы транспорта.

Помимо общих данных (ФИО, дата рождения, пол, номер учетной карты налогоплательщика), в Реестре также будут сведения о выданных военно-учетных документах (номер документа, серия и дата выдачи) и уникальный электронный идентификатор.

Иная информация о военнослужащих, в частности оцифрованный образ лица, может получаться Реестром путем электронного информационного взаимодействия с информационно-коммуникационными системами и реестрами, при условии, что такая информация не хранится и не накапливается в Реестре.

В случае увольнения с военной службы военнослужащего ВСУ или Государственной специальной службы транспорта, информация о таком военнослужащем хранится в Реестре до достижения им предельного возраста пребывания на военной службе.

Изъятие информации из Реестра в случае перевода военнослужащего ВСУ или Государственной специальной службы транспорта в СБУ, разведывательные органы Украины, другие военные формирования осуществляется на основании соответствующего обращения такого органа.

Законопроект также предусматривает изменения относительно автоматической передачи данных о результатах осмотров на пригодность к военной службе. Это, как ранее сообщала заместитель министра обороны Катерина Черногоренко, в будущем позволит передавать данные из гражданских медицинских учреждений относительно пригодности.

Так, будет предусмотрено исключение, что доступ к медицинской информации о пациенте допускается в случае получения в порядке электронного информационного взаимодействия Министерством обороны информации о результатах медицинских осмотров, проводимых с целью определения пригодности лиц к выполнению воинского долга для внесения в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

Автор: Наталя Мамченко

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