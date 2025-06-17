Рустем Умеров раскрыл ключевую новацию закона о создании Реестра военнослужащих

Рустем Умеров подчеркнул, что Реестр позволит быстрее и точнее фиксировать данные о личном составе, а также минимизировать количество бюрократических процедур и человеческий фактор.

Фото: pravda.com.ua

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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада приняла в целом как закон законопроект №12066 о создании Реестра военнослужащих.

Министр обороны Украины Рустем Умеров отметил, что принятие закона — это важный шаг к упорядоченной и современной системе учёта и предоставления услуг для военных.

Реестр — это цифровая база, которая позволит:

быстрее и точнее фиксировать данные о личном составе;

автоматически формировать аналитику о резерве;

минимизировать количество бюрократических процедур и человеческий фактор.

«Ключевая новация — Military ID, цифровой идентификатор, который позволит обмениваться данными между реестрами без разглашения персональной информации.

На основе этой системы в будущем военные смогут получать социальные услуги, льготы и бонусы онлайн, в частности через приложение Армия+», — заявил он.

Умеров подчеркнул, что Реестр будет работать исключительно в Украине. Данные — под контролем Центра реагирования на киберинциденты.

«Минимум персональной информации. Без хранения данных о звании, специальности или боевых заданиях.

Это — о удобстве, безопасности и справедливом сервисе для каждого, кто служит», — добавил он.

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