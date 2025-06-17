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В Минобороны ответили на главные вопросы о реестре военнослужащих

21:10, 17 июня 2025
Катерина Черногоренко объяснила, зачем нужен еще один реестр и как будет обеспечена безопасность данных.
В Минобороны ответили на главные вопросы о реестре военнослужащих
Фото: detector.media
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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада приняла в целом как закон законопроект №12066 о создании Реестра военнослужащих.

Позже заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Катерина Черногоренко ответила на главные вопросы относительно этого реестра.

Зачем еще один реестр? Что изменится?

Во-первых, Министерство обороны и Генеральный штаб получат инструмент для развития профессионального потенциала в армии.

Во-вторых, для самих военнослужащих появится значительно больше цифровых сервисов.

Например, электронный военный билет, субсидии, обслуживание кредитов или разрешение на оружие.

Как будет обеспечена безопасность данных?

Этот вопрос был ключевым. Мы бы не запускали проект без четкой модели защиты.

Каждый военнослужащий получит свой уникальный идентификатор Military ID. Он обеспечит обмен данными между реестрами без использования персональных данных военнослужащих.

Реестр не будет хранить чувствительную информацию о службе, звании или специальности.

Система будет находиться под постоянным наблюдением киберспециалистов из Центра реагирования на инциденты — той же команды, которая разработала защиту для боевой системы DELTA.

«Этот реестр — еще один шаг к формированию уважения к нашим защитникам и защитницам в сфере государственных услуг», — добавила она.

Напомним, министр обороны Украины Рустем Умеров отмечал, что принятие закона — это важный шаг к упорядоченной и современной системе учета и предоставления услуг для военных.

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Минобороны

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